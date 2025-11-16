Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

La batalla del Gobierno de Javier Milei para sumar votos en el Congreso

📰Libertarios a la caza de gobernadores

El mapa de los mandatarios: los opositores, los desobedientes, los dialoguistas y los amigos del Gobierno.

Analía Argento
Analía Argento
MILEI GOBERNADORES Los gobernadores en Casa Rosada tras las elecciones de octubre. (Archivo -, gen)

Temas en esta nota: