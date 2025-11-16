Omitir para ir al contenido principal
RUGBY El seleccionado argentino confirmó el sexto puesto en el ranking

📰Los Pumas y una gran remontada ante Escocia

El equipo de Felipe Contepomi cumplió un mal primer tiempo, pero reaccionó a tiempo en la segunda mitad para quedarse con una victoria histórica. El domingo próximo frente a Inglaterra.

Jorge Ciccodicola
Rodrigo Isgró se escapa en un ataque argentino. Gaspafotos / Prensa UAR (Walter y Juan Gasparini / Gaspaf/Walter y Juan Gasparini / Gaspaf)

