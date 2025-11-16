Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

FUTBOL A San Lorenzo se le escapó un triunfo muy valioso en el Bajo Flores

📰Pegó primero, pero lo durmieron en el final

El Ciclón lo ganaba desde los dos minutos, pero en el descuento apareció Villalba para darle chances de playoffs a Sarmiento.

Lucas Gatti
Lucas Gatti
San Lorenzo vs Sarmiento
San Lorenzo vs Sarmiento Carlos Villalba, el goleador juninense, marca al "Pocho" Cerutti. (Noticias Argentinas)