Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
FUTBOL A San Lorenzo se le escapó un triunfo muy valioso en el Bajo Flores
📰Pegó primero, pero lo durmieron en el final
El Ciclón lo ganaba desde los dos minutos, pero en el descuento apareció Villalba para darle chances de playoffs a Sarmiento.
Lucas Gatti
17 de noviembre de 2025 - 0:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
San Lorenzo vs Sarmiento
Carlos Villalba, el goleador juninense, marca al "Pocho" Cerutti.
(Noticias Argentinas)