Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Las elecciones presidenciales también se vivieron en el mítico Estadio Nacional de Santiago
📰El voto en un ícono de la represión pinochetista en el día en que la derecha repuntó
En el Estadio Nacional suenan voces que hablan del Chile de hoy: ¿se avanza o retrocede en democracia?
Mercedes López San Miguel
18 de noviembre de 2025 - 0:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Vista aérea de banderas chilenas ondeando junto al Estadio Nacional, que funcionó como centro de votación este domingo
(AFP/AFP)