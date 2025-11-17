Omitir para ir al contenido principal
La candidata comunista ganó con el 26,83 por ciento de los votos pero ahora deberá superar a Kast

📰Elecciones en Chile: un triunfo de Jara que será cuesta arriba en el balotaje

El ultraderechista Kast, que logró un 23,96 por ciento de los votos, disputará la segunda vuelta con Jara el 14 de diciembre. El populista de derecha Parisi sorprendió con el 19,61 por ciento.

Mercedes López San Miguel
En la segunda vuelta los chilenos decidirán si el país continúa en la senda progresista o prefiere una ultraderecha recargada (AFP)