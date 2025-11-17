Omitir para ir al contenido principal
Los organismos de derechos humanos en alerta

📰Repudio a la mentira de la “memoria amplia”

La repercusión de las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, con un discurso de tinte negacionista.

Washington Uranga
Alberto Baños, subsecretario de DDHH
Alberto Baños El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños. (Archivo -)

