Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Piden respaldo a las reformas laborales y tributarias

📰A la pesca de los gobernadores

Santilli sigue con reuniones con jefes provinciales propios y dialoguistas. Kicillof, Quintela, Melella e Insfrán excluidos.

Santilli con Adorni Los ministros Diego Santilli y Manuel Adorni negocian con los gobernadores. (Redes Sociales)

Temas en esta nota: