Miguel Vivas, a cargo de la reunificación del movimiento gremial

📰 CGT Rosario: “Volvemos a la cancha”

El nuevo titular de la central obrera local advierte sobre “las reformas sin diálogo” que atentan contra la clase trabajadora. “Si no nos escuchan, tendremos que combatir”, dijo

Miguel Vivas Secretario general CGT Rosario El flamante secretario general de la central obrera local. Miguel Vivas. (Andrés Macera)