El buque Falkoor too realizará la última expedición marítima con expertos del Conicet y la UBA a bordo
📰Comienza una nueva misión científica en busca de ecosistemas extremos
Del 14 de diciembre al 10 de enero buscarán revelar el rol del metano en la supervivencia de organismos que no reciben la luz solar y, por lo tanto, no realizan fotosíntesis.
Pablo Esteban
19 de noviembre de 2025 - 0:00
Conicet
Parte del equipo de científicas y científicos de Exactas UBA que participan de esta nueva campaña a bordo del Falkor (too).
(Diana Martinez Llaser/Exactas UBA)