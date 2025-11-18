Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura Y Espectaculos

TEATRO Estrenó "El efecto punzó" en el Cervantes

📰Manuelita y el pintor en tiempos de Rosas

El actor, autor y director presenta una pieza con personajes reales y un tutor ficcional para examinar “la tensión que puede existir entre el arte y el poder político”.

Damián Dreizik
"Imaginé a Manuelita fuerte, interesada por descubrir quién es más allá del poder de Rosas." (Sandra Cartasso/Sandra Cartasso)