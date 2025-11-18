Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Inhabilitada para ejercer cargos judiciales

📰Destituyeron a la jueza Makintach por el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona

Su participación en “Justicia Divina”, la producción audiovisual grabada durante el debate oral y público por el fallecimiento del astro del fútbol, provocó la nulidad del proceso.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 18: El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. Autor: JUAN VARGAS/NA
Jury El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a la exjueza Julieta Makintach. Autor: JUAN VARGAS/NA (Noticias Argentinas)