Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Inhabilitada para ejercer cargos judiciales
📰Destituyeron a la jueza Makintach por el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona
Su participación en “Justicia Divina”, la producción audiovisual grabada durante el debate oral y público por el fallecimiento del astro del fútbol, provocó la nulidad del proceso.
19 de noviembre de 2025 - 0:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Jury
El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a la exjueza Julieta Makintach. Autor: JUAN VARGAS/NA
(Noticias Argentinas)