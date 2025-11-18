Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

El presidente anunció la salida de seis ministros y reacomodó a dos de ellos en otras carteras

📰Ecuador: Noboa mete mano a su gabinete tras el fracaso en el referéndum

El mandatario busca frenar el impacto del rechazo mayoritario al plan oficial, que incluía la autorización para iniciar una reforma constitucional e instalar bases militares extranjeras.

Noboa había planteado la consulta para recibir apoyo directo de Estados Unidos en su “lucha contra el narcoterrorismo” (ARMANDO PRADO/AFP)

Temas en esta nota: