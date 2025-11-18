Omitir para ir al contenido principal
El presidente anunció la salida de seis ministros y reacomodó a dos de ellos en otras carteras
📰Ecuador: Noboa mete mano a su gabinete tras el fracaso en el referéndum
El mandatario busca frenar el impacto del rechazo mayoritario al plan oficial, que incluía la autorización para iniciar una reforma constitucional e instalar bases militares extranjeras.
20 de noviembre de 2025 - 0:00
Noboa había planteado la consulta para recibir apoyo directo de Estados Unidos en su “lucha contra el narcoterrorismo”
(ARMANDO PRADO/AFP)
Temas en esta nota:
Ecuador
Daniel Noboa
Referéndum
gabinete