Dictamen de mayoría para dos de las tres leyes que mandó el Ejecutivo.

📰Pasó el Presupuesto, falta el endeudamiento

La sesión será el 26 de noviembre, por lo que se abrió un plazo de una semana para avanzar con las negociaciones por la ley que reclama Axel Kicillof.

María Belén Robledo
comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, provincia de Buenos aires El Presupuesto y la Ley Fiuscal avanzaron en la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados. (Prensa -)

