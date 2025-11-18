Omitir para ir al contenido principal
Dictamen de mayoría para dos de las tres leyes que mandó el Ejecutivo.
📰Pasó el Presupuesto, falta el endeudamiento
La sesión será el 26 de noviembre, por lo que se abrió un plazo de una semana para avanzar con las negociaciones por la ley que reclama Axel Kicillof.
María Belén Robledo
19 de noviembre de 2025 - 21:00
comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, provincia de Buenos aires
El Presupuesto y la Ley Fiuscal avanzaron en la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados.
(Prensa -)
