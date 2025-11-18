Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

La Argentina llevó el protocolo antipiquete al Comité contra la Tortura

📰A justificar la represión

La delegación libertaria evitó dar respuestas. El Comité expresó precupación por la creciente violencia institucional.

El protocolo antipiquete del gobierno libertario El gobierno argentino justificó ante la ONU la represión de la protesta social. (guadalupe lombardo)

Temas en esta nota: