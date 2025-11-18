Omitir para ir al contenido principal
La Argentina llevó el protocolo antipiquete al Comité contra la Tortura
📰A justificar la represión
La delegación libertaria evitó dar respuestas. El Comité expresó precupación por la creciente violencia institucional.
19 de noviembre de 2025 - 0:00
El protocolo antipiquete del gobierno libertario
El gobierno argentino justificó ante la ONU la represión de la protesta social.
(guadalupe lombardo)
