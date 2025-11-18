Omitir para ir al contenido principal
El presidente de Venezuela dijo que solo aceptaría ”hablar face to face" con su par de EE.UU.

📰Entre operativos militares y sanciones, Trump plantea un eventual diálogo con Maduro

Mientras impulsa la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, el presidente estadounidense afirmó que “podría haber discusiones con Maduro”.

AME045. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 17/11/2025.- Captura de video tomada de una transmisión en la cuenta oficial @WhiteHouse en la red social X de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante una rueda de prensa este lunes, en Washington (EE.UU.). Trump insistió en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ @WhiteHouse /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Trump aseguró que considera “todas las alternativas” para abordar la situación de Venezuela (EFE/EFE)

