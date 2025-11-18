Omitir para ir al contenido principal
FUTBOL El plantel igualó con Turquía y ganó el Grupo E
📰España se clasificó al Mundial
El equipo de Luis de la Fuente necesitaba evitar una goleada improbable para no caer al repechaje. Escocia también jugará la Copa.
19 de noviembre de 2025 - 23:29
Mikel Oyarzabal celebra su gol ante los turcos
(AFP -/AFP)
