Omitir para ir al contenido principal
PortadaPlastica

La victoria de las copias, el libro de Milena Gallipoli

📰¿Por qué son tan famosas algunas esculturas?

La publicación no solamente analiza la historia y usos de los calcos escultóricos sino que reflexiona sobre el funcionamiento y relevancia que tienen los museos.

Milena Gallipoli
Milena Gallipoli
La victoria de las copias, el libro de Milena Gallipoli Una sala de calcos del MET de Nueva York a fines del siglo XIX. (Gentileza Editorial Ampersand)