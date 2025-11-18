Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Ornella Calvete era directora de Desarrollo Regional y Sectorial
📰 Renunció una funcionaria involucrada en el caso Andis a su cargo en el Ministerio de Economía - Clone
El Fiscal encontró mensajes que su padre le había mandado a su pareja en los que hablaba de darle 5 millones de pesos a Diego Spagnoulo.
19 de noviembre de 2025 - 21:27
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Ornella Calvete
(Web)
Temas en esta nota:
ANDIS
Coimas
Ministerio de Economía