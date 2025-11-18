Omitir para ir al contenido principal
FUTBOL AFA publicó el cronograma para los octavos de final del Clausura
📰Días definidos y más hinchas de lo esperado
San Lorenzo va el sábado, Central y Boca el domingo, Racing-River el lunes. Además, Aprevide levantó la sanción sobre el Cilindro y habrá neutrales en Santiago.
20 de noviembre de 2025 - 0:00
Rosario Central y Di María
El sueño de Fideo se probará primero contra Estudiantes, el domingo por la tarde.
(Prensa Rosario Central)
