 Se perdieron 7 mil puestos de trabajo en el sector de la metalurgia.

A las pymes se les pone cada vez más pesado

La industria metalúrgica local y un informe sobre el desplome de la actividad. “Estamos presentando los números, venimos ya con 8 meses ininterrumpidos de caída”.

TRABAJADOR INDUSTRIA METALURGICA "La mitad de los puestos de trabajo caídos en Santa Fe, son industriales". (STR/AFP)

