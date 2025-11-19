Omitir para ir al contenido principal
Se perdieron 7 mil puestos de trabajo en el sector de la metalurgia.
A las pymes se les pone cada vez más pesado
La industria metalúrgica local y un informe sobre el desplome de la actividad. “Estamos presentando los números, venimos ya con 8 meses ininterrumpidos de caída”.
20 de noviembre de 2025 - 14:45
TRABAJADOR INDUSTRIA METALURGICA
"La mitad de los puestos de trabajo caídos en Santa Fe, son industriales".
(STR/AFP)
