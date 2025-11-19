Spagnuolo pelado puto

Omitir para ir al contenido principal
La hija de Calvete tuvo que renunciar en Economía

Los dos hombres claves del esquema de corrupción se negaron a declarar. A Ornella, la hija de Miguel Angel Calvete, le encontraron 700.000 dólares en su casa. El exmarido de Karen Reichardt figura en un cuaderno. Este miércoles declara Spagnuolo.

Raúl Kollmann
Spagnuolo en la casa de Calvete con la mochila Spagnuolo, en la casa de Calvete, con una mochila para llevarse plata. (Imagen Web)