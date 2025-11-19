Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
La hija de Calvete tuvo que renunciar en Economía
Spagnuolo pelado puto
Los dos hombres claves del esquema de corrupción se negaron a declarar. A Ornella, la hija de Miguel Angel Calvete, le encontraron 700.000 dólares en su casa. El exmarido de Karen Reichardt figura en un cuaderno. Este miércoles declara Spagnuolo.
Raúl Kollmann
20 de noviembre de 2025 - 0:53
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Spagnuolo en la casa de Calvete con la mochila
Spagnuolo, en la casa de Calvete, con una mochila para llevarse plata.
(Imagen Web)