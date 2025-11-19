Omitir para ir al contenido principal
El mejor doblista argentino de la historia recuperó su sitio

📰Zeballos, de borrado a reconocido

El marplatense de 40 años, líder emocional del equipo de la Copa Davis, recibió un merecido homenaje por parte de la AAT.

Pablo Amalfitano
. Las lágrimas de Zeballos al recibir el reconocimiento. (OMAR_ERRE)

