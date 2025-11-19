Omitir para ir al contenido principal
Un nuevo implicado en el criptoescándalo y más pruebas contendentes
📰El camino de la gran estafa, informe final
La Comisión investigadora del caso $LIBRA presentó datos que evidenciarían el “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” del Javier y Karina Milei.
20 de noviembre de 2025 - 0:00
comisión $Libra
15 diputados de los 28 de la Comisión participaron activamente en la elaboración del informe final.
(noticias argentinas)
