Poderosas multinacionales energéticas se disputan el recurso palestino-israelí

📰 El gas, una parte clave del conflicto en Gaza

A partir de los años 90 las reservas de gas offshore mediterráneas experimentaron un boom con el hallazgo de yacimientos en la costas de Israel y Palestina.

Chevron Gas
La empresa Chevron sería una de lasbeneficiadas por el plan de Trump. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)