Un encuentro en la sede partidaria para unificar la estrategia contra Milei

📰 El PJ rechazará todas las reformas libertarias

En la sede del partido se reunieron, sin la presencia de CFK, dirigentes, diputados e invitados. Unidad para rechazar las leyes que enviará el Ejecutivo. Los gobernadores.

REUNION PJ Diputados, dirigentes partidarios e invitados se reunieron por primera vez sin la presencia de CFK. (Archivo -)

