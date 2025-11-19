Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Un encuentro en la sede partidaria para unificar la estrategia contra Milei
📰 El PJ rechazará todas las reformas libertarias
En la sede del partido se reunieron, sin la presencia de CFK, dirigentes, diputados e invitados. Unidad para rechazar las leyes que enviará el Ejecutivo. Los gobernadores.
20 de noviembre de 2025 - 2:22
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
REUNION PJ
Diputados, dirigentes partidarios e invitados se reunieron por primera vez sin la presencia de CFK.
(Archivo -)
Temas en esta nota:
PJ
reunión
CFK
Reforma laboral