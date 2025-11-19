Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires12

Gustavo Pulti criticó el acuerdo con Estados Unidos

📰 “La Provincia no gana nada”

El diputado provincial habló de un convenio sin reciprocidad para el territorio bonaerense. “Es un enorme retroceso”, apuntó.

Juan Manuel Meza
Juan Manuel Meza
Gustavo Pulti. Pulti habló del peligro que representa el acuerdo para la producción bonaerense.

Temas en esta nota: