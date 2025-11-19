Omitir para ir al contenido principal
📰Ofrecen una recompensa de $5 millones por datos sobre una adolescente desaparecida hace dos meses
Abril Romero Miranda, de 17 años, es buscada desde el 18 de septiembre. Su familia denuncia que se la llevó su pareja, un hombre de 32 años y con antecedentes por violencia de género
20 de noviembre de 2025 - 0:00
Abril Romero Miranda
La adolescente está desaparecida desde hace dos meses y su familia denuncia que se la llevó su pareja, de 32 años
(redes sociales)
