Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
La Supercopa de la UEFA 2016 con Sevilla, la última definición copera del DT
📰Sampaoli, otra vez a las puertas de la gloria
El entrenador argentino, quien no disputa una final internacional hace nueve años, se enfrentará el sábado a Lanús para definir al campeón de la Copa Sudamericana.
Malva Marani
21 de noviembre de 2025 - 0:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Jorge Sampaoli disputará su sexta final internacional como DT.
(GLEDSTON TAVARES/AFP)