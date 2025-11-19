Omitir para ir al contenido principal
La Supercopa de la UEFA 2016 con Sevilla, la última definición copera del DT

📰Sampaoli, otra vez a las puertas de la gloria

El entrenador argentino, quien no disputa una final internacional hace nueve años, se enfrentará el sábado a Lanús para definir al campeón de la Copa Sudamericana.

Malva Marani
Jorge Sampaoli
Jorge Sampaoli disputará su sexta final internacional como DT. (GLEDSTON TAVARES/AFP)