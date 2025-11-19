Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Reconocen el documental sobre la vida de Taty Almeida

Un homenaje a la lucha de una Madre

En la Legislatura, la presidenta de Madres-Línea Fundadora denunció el negacionismo y entreguismo del gobierno de Milei.

Homenaje en la Legislatura porteña Taty Almeida coordinó el acto junto al legislador Juan Pablo O’Dezaille. (Guido Piotrkowski)

Temas en esta nota: