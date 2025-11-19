Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Reconocen el documental sobre la vida de Taty Almeida
Un homenaje a la lucha de una Madre
En la Legislatura, la presidenta de Madres-Línea Fundadora denunció el negacionismo y entreguismo del gobierno de Milei.
20 de noviembre de 2025 - 0:29
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Homenaje en la Legislatura porteña
Taty Almeida coordinó el acto junto al legislador Juan Pablo O’Dezaille.
(Guido Piotrkowski)
Temas en esta nota:
Taty Almeida
Madres de Plaza de Mayo línea fundadora