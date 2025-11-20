Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires12

Las Cámaras Empresariales del Transporte interpelaron al gobierno nacional

📰 “Pagaremos el salario y el aguinaldo en cuotas”

Aseguraron que por la “gravísima situación económica” deberán abonar todo en varias cuotas. El deterioro de las líneas del conurbano.

Juan Manuel Meza
Juan Manuel Meza
La crisis del transporte público. Un cierre de año complicado para colectiveros y empleados del sector.

Temas en esta nota: