El exabogado de Milei se negó a declarar ante el juez de la causa Andis
Spagnuolo y el pacto de silencio sobre las coimas
La indagatoria ante Casanello lo hizo salir de la cueva tras largos meses. Pero no quiso declarar, igual que el resto de los imputados. Hoy le toca a Garbellini.
21 de noviembre de 2025 - 0:04
Spagnuolo ingresó al despacho de Martínez de Giorgi pasadas las 13hs.
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 19: El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, para declarar en la causa por supuestos hechos de corrupción en la compra de medicamentos. FOTO NA CLAUDIO FANCHI
(NOTICIAS ARGENTINAS)