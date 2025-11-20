Omitir para ir al contenido principal
La dirección del museo anunció medidas tras el robo sufrido

📰El Louvre instalará cámaras y más policías

Se cumple un mes del robo por el cual se extraviaron ocho joyas de la Corona francesa que siguen sin aparecer. Habrá un puesto policial dentro de las instalaciones.

El Louvre reforzó su seguridad, tras el robo millonario (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP)

