Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Comodoro Py recibió la orden y de inmediato accionó contra la expresidenta
El poder pretende a CFK detenida, sola y sin voz
Le aplicaron una fuerte restricción a las visitas que recibe, en sintonía con el coro mediático-político-judicial alineado con Macri, Milei y el embajador de los Estados Unidos.
Raúl Kollmann
21 de noviembre de 2025 - 1:31
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Cristina Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner sufre una orden de restricción en cuanto a las visitas.
(LUIS ROBAYO/AFP)