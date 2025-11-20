Omitir para ir al contenido principal
Comodoro Py recibió la orden y de inmediato accionó contra la expresidenta

El poder pretende a CFK detenida, sola y sin voz

Le aplicaron una fuerte restricción a las visitas que recibe, en sintonía con el coro mediático-político-judicial alineado con Macri, Milei y el embajador de los Estados Unidos.

Raúl Kollmann
Cristina Kirchner Cristina Fernández de Kirchner sufre una orden de restricción en cuanto a las visitas. (LUIS ROBAYO/AFP)