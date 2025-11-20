Omitir para ir al contenido principal
Se debatió el pliego de la libertaria Lorena Villaverde

📰 La narcosenadora cerca del rechazo

La comisión de Asuntos Constitucionales emitió un despacho para impedir su ingreso. El 28 lo define el pleno del cuerpo.

Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Los senadores de la oposición no quieren a Villaverde en la Cámara alta. (NOTICIAS ARGENTINAS)

