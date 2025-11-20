Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires12

Llevó los reclamos del sector al Consejo Federal Agropecuario

📰 La Provincia defendió al campo ante la Nación

Javier Rodríguez demandó claridad sobre la obra de la Cuenca del Salado, las rutas nacionales, el INTA, créditos y compensaciones sanitarias. Las deudas de Milei.

Andres Miquel
Andres Miquel
Javier Rodriguez
Javier Rodriguez Javier Rodriguez en el Consejo Federal Agropecuario. (Prensa -)