Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El entrenador habló luego de su paso por el fútbol de Paraguay

📰 “Me hubiese gustado quedarme en Boca” - Clone

El exdirector técnico del conjunto presidido por Juan Riquelme destacó la experiencia vivida en esa entidad.

Daniel Rodríguez
Daniel Rodríguez
Daniel Rodríguez
Daniel Rodríguez
Diego Martinez
Martinez se encuentra sin club luego de estar en Cerro Porteño. (AFP -)

Temas en esta nota: