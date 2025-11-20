Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
El entrenador habló luego de su paso por el fútbol de Paraguay
📰 “Me hubiese gustado quedarme en Boca” - Clone
El exdirector técnico del conjunto presidido por Juan Riquelme destacó la experiencia vivida en esa entidad.
Daniel Rodríguez
Daniel Rodríguez
20 de noviembre de 2025 - 23:16
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Martinez se encuentra sin club luego de estar en Cerro Porteño.
(AFP -)
Temas en esta nota:
Diego Martínez
Boca Juniors
Fútbol
Selección Argentina