Las Cámaras Empresariales del Transporte interpelaron al gobierno nacional

📰 “No vamos a poder pagar los salarios y aguinaldos en tiempo y forma”

Aseguraron que por la “gravísima situación económica” deberán abonar todo en varias cuotas. El deterioro de las líneas del conurbano.

Juan Manuel Meza
Las líneas de colectivos que atraviesan el conurbano y Capital Federal. Un cierre de año más que complicado para los trabajadores del transporte público.

