Buenos Aires12
Las Cámaras Empresariales del Transporte interpelaron al gobierno nacional
📰 “No vamos a poder pagar los salarios y aguinaldos en tiempo y forma”
Aseguraron que por la “gravísima situación económica” deberán abonar todo en varias cuotas. El deterioro de las líneas del conurbano.
Juan Manuel Meza
19 de noviembre de 2025 - 23:47
Las líneas de colectivos que atraviesan el conurbano y Capital Federal.
Un cierre de año más que complicado para los trabajadores del transporte público.
