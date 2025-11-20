Omitir para ir al contenido principal
En la Casa Rosada viven con tranquilidad el caso Andis

📰 Para los Milei las coimas no afectan

En gobierno afirman no los a afectará porque “no puede hacerse cargo de lo que pasó abajo”. Similitudes con el caso Vialidad.

Milei en la Rosada El presidente Javier Milei recibió al italiano Andrea Bocelli. (HANDOUT/AFP)

