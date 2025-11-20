Omitir para ir al contenido principal
El Pais
Los jubilados se movilizaron desde el Congreso a Plaza de Mayo y entregaron un petitorio con miles de firmas en la Rosada
📰 Por la soberanía
También estuvieron varias organizaciones. Hubo un operativo policial desmedido sin heridos ni detenidos.
21 de noviembre de 2025 - 0:33
Marcha Jubilados a Plaza de Mayo
Los jubilados y las agrupaciones que los acompañaron en Plaza de Mayo.
(Leandro Teysseire)
jubilaciones