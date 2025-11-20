Omitir para ir al contenido principal
Los jubilados se movilizaron desde el Congreso a Plaza de Mayo y entregaron un petitorio con miles de firmas en la Rosada

📰 Por la soberanía

También estuvieron varias organizaciones. Hubo un operativo policial desmedido sin heridos ni detenidos.

Marcha Jubilados a Plaza de Mayo
Marcha Jubilados a Plaza de Mayo Los jubilados y las agrupaciones que los acompañaron en Plaza de Mayo. (Leandro Teysseire)

