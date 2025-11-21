Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires12

Los jefes comunales necesitan de las partidas específicas contempladas en el endeudamiento

📰 Intendentes avisan que sin fondo no hay sueldos

Así lo expresaron tras el acto por el Día de la Soberanía que Kicillof encabezó en La Plata. Rosas, Milei y el debate provincial en el centro de la escena.

María Belén Robledo
María Belén Robledo
Axel Kicillof, día de la soberanía
Axel Kicillof, día de la soberanía Intendentes y funcionarios junto a Axel Kicillof y Verónica Magario en La Plata. (Gentileza -)

Temas en esta nota: