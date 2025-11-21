Omitir para ir al contenido principal
Milei modificó una ley para devolver ese organismo al ministerio de Interior

Loteo de organismos, el Renaper es para Santilli

La secretaría de Deportes también quedó bajo la órbita del exdiputado del PRO, mientras que Ambiente y Turismo fueron para la jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni.

Santilli, Adorni
Santilli, Adorni El ministro de Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. (Archivo -)

