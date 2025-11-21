Omitir para ir al contenido principal
El Pais
Milei modificó una ley para devolver ese organismo al ministerio de Interior
Loteo de organismos, el Renaper es para Santilli
La secretaría de Deportes también quedó bajo la órbita del exdiputado del PRO, mientras que Ambiente y Turismo fueron para la jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni.
22 de noviembre de 2025 - 0:36
Santilli, Adorni
El ministro de Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
(Archivo -)
