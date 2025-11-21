Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

El Gobierno nacional paralizó la inversión para 6.400 villas miserias

📰 Milei abandonó a todos los barrios populares

El Gobierno invirtió apenas 4,2 millones de dólares en obras de integración sociourbana en lo que va del año. Esto deja en el desamparo a más de cinco millones de personas.

Agustín Gulman
Agustín Gulman
Villa 21.24 Villa 21-24 (Photo by LUIS ROBAYO / AFP) (AFP -/AFP)

Temas en esta nota: