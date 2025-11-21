Omitir para ir al contenido principal
Un freno al amparo colectivo contra el ajuste para los servicios de la Andis
📰Para Milei vale todo en el ajuste en discapacidad
El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, recusó al juez federal de Campana que estaba a punto de declarar la inconstitucionalidad del doble veto a la ley.
Matías Ferrari
22 de noviembre de 2025 - 0:50
20190827 MOVILIZACIÓN A PLAZA DE MAYO CONTRA EL AJUSTE EN DISCAPACIDAD FOTO BERNARDINO AVILA
Las organizaciones volvieron a marchar a Plaza de Mayo el mes pasado contra el ajuste en el área.
(BERNARDINO AVILO)