Buenos Aires12
El ajuste nacional y el crecimiento de la informalidad laboral como trasfondos
📰 Se necesita más asistencia
Chascomús multiplícó por mil la ayuda alimentaria. El drama de los vecinos que no llegan a fin de mes.
Juan Manuel Meza
22 de noviembre de 2025 - 0:16
Javier Gastón, intendente de Chascomus
"Es el reflejo de la angustia de las familias", dice Javier Gastón, intendente de Chascomús.
(Redes Sociales)
