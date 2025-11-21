Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires12

El ajuste nacional y el crecimiento de la informalidad laboral como trasfondos

📰 Se necesita más asistencia

Chascomús multiplícó por mil la ayuda alimentaria. El drama de los vecinos que no llegan a fin de mes.

Juan Manuel Meza
Juan Manuel Meza
Javier Gastón, intendente de Chascomus
Javier Gastón, intendente de Chascomus "Es el reflejo de la angustia de las familias", dice Javier Gastón, intendente de Chascomús. (Redes Sociales)

Temas en esta nota: