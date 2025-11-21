Omitir para ir al contenido principal
El monto base para la licitación que lanzó Sbase es de 6,6 millones de dólares

📰Rieles nuevas para las vías de la Línea B

Las ofertas se abrirán el próximo 9 de diciembre. La compra se dará en el marco del proceso de renovación que incluye coches nuevos para reemplazar la flota existente.

Se comprarán más de 3400 toneladas de rieles destinados a la línea B. (guadalupe lombardo)