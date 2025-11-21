Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura Y Espectaculos

CINE ONLINE "Calurosa Navidad", de 31 Minutos, se estrena hoy en Prime Video

📰 Vuelven los títeres chilenos que se ríen de todo

El programa creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano tiene su segunda película, tan graciosa y repleta de música como el resto de su producción.

31 minutos
31 Minutos: Calurosa Navidad 28: Juan Carlos Bodoque se va al Polo Norte para salvar la Navidad. 29: 31 Minutos es una parodia de los noticieros televisivos. (Gentileza -)

Temas en esta nota: