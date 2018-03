“La unidad no puede ser un sueño, porque si nos dormimos nos pasan por arriba, las puertas de los locales del justicialismo tienen que estar abiertas para todos”, señaló el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, mostrando el eje sobre el que camina el peronismo en la actualidad: volver a forjar un partido de poder que derrote en las urnas al neoliberalismo macrista. En la sede del Partido Justicialista se reunieron dirigentes de distintos sectores como Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y el Movimiento Evita para debatir en el ciclo Consensos para un Nuevo Proyecto Nacional.

“Nosotros estamos convencidos de aquello de que primero está la patria después el movimiento y por último los hombres. Para los funcionarios de este gobierno es al revés: primero yo, después mi familia, luego mis amigos y al final la patria”, bramó el sanjuanino en tono seco entre el gesto adusto y una sonrisa irónica. La sala Juan Carlos “Chueco” Mazzón en la histórica sede de Matheu 130 se llenó de dirigentes y militantes peronistas atraídos por el debate que atraviesa al justicialismo después de derrotas históricas en bastiones como la provincia de Buenos Aires frente a la derecha organizada partidariamente.

El debate que abrió la pérdida de la presidencia y la gobernación bonaerense en 2015 y que profundizó la evidente dispersión del peronismo en las legislativas de octubre pasado, sacudieron las diferencias internas entre los distintos grupos con el 2019 entre ceja y ceja. Con la mesa “Encuentro por la unidad, desafíos en el fortalecimiento del campo popular” que se realizó en la Universidad Metropolitana del Trabajo días atrás se inauguró la búsqueda a través del debate de la unidad del peronismo –sin descartar los partidos progresistas– para conformar un frente nacional que permita reposicionar al peronismo en la escena electoral.

Sentados en la mesa del escenario estaban el dirigente de Sadop, Horacio Ghilini, que tuvo el rol de moderador de la mesa, el presidente del PJ porteño, Víctor Santa María, Gioja, la legisladora porteña María Rosa Muiños, el ex ministro de Salud Ginés González García, el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés y el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. Luego se sumarían el dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi. “Los peronistas tenemos la necesidad de realizar este debate. Hay que entender que el enemigo no está dentro del peronismo, el enemigo es el gobierno nacional que hambrea al pueblo argentino”, aseguró el articulador de la propuesta y secretario de Cultura del PJ, Víctor Santa María, al abrir la mesa de debate.

González García apuntó a la necesidad de que “sea el proyecto el que potencie la unidad”, y destacó que necesariamente “debe contener a la clase media”. Además dijo que “construir consenso no es fácil. Hace falta mucho debate y nada de combate”, y dejó una metáfora para ejemplificar la situación del peronismo: “El mejor ejemplo es el de los patos salvajes. En tierra cada uno va por su lado, pero cuando vuelan se ordenan y lo hacen juntos y ordenados”. A un día del paro de mujeres, la única mujer de la mesa, Muiños, reflexionó que “la no unidad comenzó mucho antes de la derrota electoral. Esa derrota la construimos nosotros”, realizando una autocrítica de los movimientos que dio el peronismo antes de perder la presidencia.