Pirulo de Tapa

ÑOQUIS

Como tantos comercios en el país del ajuste libertario, el restaurante Pinocha del barrio porteño de Caseros implementó toda clase de menúes en oferta para sobrevivir. Así, las vidrieras ofrecen opciones como “La Francisco” para el pastel de papa, “La Brandoni” para las tres empanadas o “Merencena” para un combo de media tarde que ayude a engañar el estómago. Acorde con estos tiempos, ahora sumaron una nueva y alimenticia opción de ñoquis con salsa mixta, a la que no dudaron en bautizar “La Adorni”.