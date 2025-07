El 3 de julio de 2021, María Moreno sufrió un accidente cerebrovascular que paralizó el lado derecho de su cuerpo y afectó seriamente su habla (el trastorno se llama disartria). Pero hubo una secuela aún más decisiva para una escritora: su “mano de escribir” quedó inerte. Esa mano, con la que había construido en el tiempo una obra provocadora y deslumbrante -hablamos de una autora cardinal de la literatura argentina de las últimas décadas-, yacía inmovilizada sobre una bandeja de hospital, como un resto inútil, con las uñas pintadas de rojo, en una sala de cuidados intensivos atestada de enfermos de covid, en la que los médicos la torturaban con el mandato motriz (“¡a caminar!”).

Lo que sobrevino, sin embargo, no fue el silencio, sino una determinación feroz: la autora buscó otra forma de volver a escribir. Y encontró un dedo. Un dedo obediente. Así, tecleando con extrema dificultad (“Una frase lograda me parece tallada en un grano de arroz”), escribió La merma, con nuevo ritmo: una obra inusual, brutal y refulgente a su modo, que transforma el derrumbe físico en materia literaria viva.

Desde el inicio del libro, Moreno deja en claro que no se va a dejar vencer fácilmente, que va a dar batalla: “La escritura es una venganza que no cesa”, plantea. La merma es, entonces, el testimonio del regreso al lenguaje desde ese cuerpo averiado, conocido y desconocido a la vez, y también una bitácora íntima que disecciona cada experiencia por la que le toca atravesar con una lucidez obstinada. “Ahora solo soy mi lado izquierdo”, reconoce.

No hay una trama progresiva sino visiones fragmentadas de un cuerpo también fragmentado, limitado en sus funciones más básicas. Moreno narra su ACV (“de pronto, una flojera suave, un desmayo raro en plena conciencia”), la parálisis posterior, la internación, los procedimientos médicos, el tacto rectal al que la someten, la incomodidad del andador, la reconfiguración del deseo. Pero, sobre todo, escribe para no ser reducida, ni a inválida ni a víctima: escribe como una fiera malherida que se propone dar el batacazo.

Describe: “He renunciado a mis excesos barrocos y a mis enumeraciones caóticas rococó. He llegado a la síntesis por un déficit, no por voluntad. Y he ganado lectores: ahora soy transparente, mientras que mi habla se vuelve, a veces, infranqueable”.

Su estilo, reconocible y remozado -incisivo, humorístico, irreverente-, convierte una vez más lo inenarrable en literatura. Y lo hace sin solemnidad, muy lejos del optimismo más propio de la autoayuda, sin buscar consuelo ni la épica del sobreviviente. Exhibe su fragilidad y, desde ese borde, observa el mundo y asume una mirada descarnada para diseccionar su condición. Implacable, expone al lector a un paisaje devastado y, a la vez, fértil e impredecible.

La merma es un diario de rehabilitación, un ensayo político sobre el cuerpo enfermo, una pieza de orfebrería narrativa escrita con esfuerzo físico extremo. Moreno trabaja el lenguaje como si fuera un músculo que también necesita volver a moverse.

Si esa vocación y ese gesto terminan siendo heroicos, no lo son en un sentido clásico; en todo caso, lo son porque se reconstruye como una autora que no cede ni un centímetro frente al deterioro físico, y no narra su padecimiento como caída, sino como una confrontación abierta con la muerte. Escribe, persiste, desde un lugar incómodo, en el que el dolor convive con la ironía y el lenguaje se vuelve herramienta de revancha.

“Vivo en mi cuerpo físico, no en sus placeres”, anota. El cuerpo ya no es continente del deseo, sino territorio sitiado: se convierte en objeto de observación, en objeto de su humor, en blanco de la reflexión, la furia o el asombro. Más que nostalgia del cuerpo anterior, hay análisis del nuevo: su peso, sus límites, su sexualidad, sus nuevas reglas. “La parálisis despierta el rencor o hace que la sinceridad sea más irresponsable”, afirma, y esa honestidad también justifica este libro, que es a su vez una meditación sobre la belleza, la norma, la obsesión por la simetría.

“¿Puedo amputarme el brazo o la pierna –no me atrevo a los dos juntos- que solo sirven para conservar el principio de simetría, o sea, un modelo de belleza al que me opongo y contra el que milito?”, se pregunta. Y en ese gesto se condensa uno de los ejes más potentes del relato: la resistencia a la domesticación, al mandato estético que responde solo a los cánones hegemónicos. El humor funciona como un aliado inesperado.

Una enfermera intenta asustarla (“el ACV es extremadamente grave”), pero en lugar de intimidarse, ella piensa: “No me asusta, me da curiosidad, morbo. La memorizo para venir a insultarla cuando logre caminar”. El sarcasmo se convierte en estrategia de supervivencia. En medio del colapso, Moreno elige observar, registrar y narrar, y se instala en un lenguaje afilado y personalísimo, con frases como dardos, aforismos, formas nuevas de estar en el mundo.

A lo largo de su carrera, la escritora se ha ganado un lugar central en la literatura argentina por su estilo inconfundible, su compromiso con lo excéntrico y su mirada desafiante. Autora de títulos fundamentales como El affair Skeffington, El petiso orejudo, A tontas y a locas, Banco a la sombra, Vida de vivos, Contramarcha, Panfleto, Oración, Por cuatro días locos y el consagratorio Black Out, ha sabido cruzar las fronteras de la crónica, el ensayo y la ficción desde un lugar marginal y combativo.

En La merma, todo eso está presente: la filosa observación social, la burla al discurso médico, la crítica feminista, la reflexión sobre el lenguaje, el goce por la palabra. Pero lo que distingue a este libro es que nace desde el abismo. Escribir con un dedo no es aquí una metáfora sino una hazaña real. En esa escritura dañada hay fuerza, precisión, espíritu punk, una dosis inmensa de vitalidad y una ternura endiablada. Aun herida, María Moreno sigue siendo la más temible.