Fotografías inéditas del humorista
A 30 años de la muerte de Tato Bores, el emotivo recuerdo de su hija Marina
El posteo recupera imágenes cotidianas de la vida del actor junto a su familia, hasta el momento inéditas para la prensa.
11 de enero de 2026 - 22:04
Marina Borensztein, adolescente, abraza con ternura a su padre Tato Bores.
(Redes Sociales)
